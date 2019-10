Aborti all'ospedale "San Giacomo d'Altopasso": scoppiano le polemiche

All'ospedale "San Giacomo di Altopasso" di Licata riprende il servizio di interruzione volontaria di gravidanza e scoppiano le polemiche. A riportarlo è l'edizione odierna del Giornale di Sicilia. A scontrarsi due fronti contrapposti, quello del "sì" e quello del "no" non tanto al servizio in sè, ma quanto alla delicata pratica medica.

A sostenere la prima ipotesi, dice il quotidiano palermitano, c'è il deputato regionale Carmelo Pullara, che è anche vice presidente della commissione Sanità all'Ars; a sostegno della seconda, invece, una donna, Linda Missione, che, racconta, fu costretta ad abortire dai genitori ma riuscì a salvare il bambino con l'aiuto del Centro aiuto alla vita e di alcune suore.