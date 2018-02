Internet e cyberbullismo, la polizia incontra gli studenti per prevenire i rischi

Si terrà anche ad Agrigento il workshop sul tema del cyberbullismo negli istituti scolastici organizzato dalla polizia di Stato e dal ministero dell'Istruzione, in occasione del Safer Internet Day 2018. Martedì 6 febbraio, la polizia postale e delle comunicazioni organizza un’edizione speciale del progetto "Una vita da social" con lo svolgimento, in contemporanea, di incontri presso le scuole di 100 capoluoghi di provincia italiani. Saranno coinvolti complessivamente circa 60 mila studenti.

L’obiettivo delle attività di prevenzione - fanno sapere dalla Questura - è insegnare ai ragazzi a sfruttare le potenzialità comunicative del web e delle community online senza correre rischi connessi al cyberbullismo, alla violazione della privacy altrui e propria, al caricamento di contenuti inappropriati, alla violazione del copyright e all’adozione di comportamenti scorretti o pericolosi per sé o per gli altri, stimolandoli a costruire relazioni positive e significative con i propri coetanei anche nella sfera virtuale.

“Il nostro obiettivo – dichiara Vincenzo Macrì, dirigente del Compartimento di polizia postale e delle comunicazioni di Palermo – è definire, insieme con l’istituzione scolastica, un percorso che stimoli consapevolezza, rispetto delle regole e tolleranza nell’uso della rete. Desideriamo cioè opporre la forza della cultura e della conoscenza ad ogni comportamento che può risultare lesivo, invitando nello stesso tempo giovani e giovanissimi ad adottare, prima di ogni altra cosa, le cautele necessarie a tutela della loro privacy. Prevenzione e formazione sono infatti gli strumenti più efficaci per far sì che i giovani imparino a navigare con prudenza in internet e per aiutare, allo stesso tempo, i genitori a conoscere i mezzi a loro disposizione per proteggere i figli dai pericoli del web".