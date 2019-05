Abusivismo commerciale, in campo i nuclei interforze contro gli ambulanti

Polizia municipale e Guardia di Finanza in campo ieri a San Leone per fronteggiare il fenomeno dei venditori ambulanti abusiv, il sindaco Lillo Firetto esulta: "San Leone free". Ma è durato poco.

Andiamo con ordine. Dopo le ricorrenti polemiche connesse appunto all' "invasione" del lungomare da parte di venditori di abusivi e di merce contraffatta, quasi totalità dei quali di origine maghrebina e senegalese, sono partiti i servizi interforze finalizzati a reprimere il fenomeno e a porre un freno alla vera e propria appropiazione di quella porzione del territorio da parte degli ambulanti, che spesso utilizzano spazi pubblici (panchine, aree a verde) come "espositori" per la propria merce.

Adesso sono scattati i controlli e le attività di presidio che, appunto, hanno consentito ieri sera di mantenere sgombera l'area che però già stamattina era tornata in mano agli ambulanti. Così sarà fino all'arrivo delle forze dell'ordine, in un praticamente eterno "gioco" a "guardie e ladri". Il punto è: come porre freno ad un fenomeno che danneggia i commercianti in regola e che ha numeri difficili da gestire? Basteranno le poche ore di presidio oggi garantite?

