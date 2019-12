Tempi duri per gli automobilisti indisciplinati, torna lo "Street control": ecco dove

Sarà un mese di dicembre dedicato ai super controlli. La polizia municipale mette al setaccio le principali vie cittadine. Nei giorni di 6, 10, 13, 16, 18, 20, 23, 27 e 30 dicembre tornerà lo "Street control".

Ecco tutte le vie interessate: viale della Vittoria, via Duse, via Papa Luciani, via Cicerone, via San Vito, via Picone, via Minerva, via De Gasperi, via Imera, via XXV Aprile, piazza Moro, via Atenea, via Pirandello, via San Francesco, via Formica via Empedocle, via Ortolani, piazza Ravanusella, via Plebis Rea, via Duomo, via San Girolamo, via Matteotti, via Bac Bac, via Amendola, via Acrone, via Esseneto, via Sturzo, via Callicratide, via Dante, via Manzoni, via Demetra, via Panoramica dei Templi, Ponte Morandi, via Mazzini, via Regione Siciliana, via Mattarella, via Unità d'Italia. Inoltre, sotto l'occhio attento dello "Street control" anche il piazzale dell'ospedale San Giovanni di Dio e tutte le strade interne.