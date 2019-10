Interdittiva antimafia per la Hydortecne, il Tar respinge il ricorso della società

E' stato respinto dal Tribunale amministrativo regionale il ricorso presentato dai legali della società "Hydortecne" contro l'interdittiva antimafia della Prefettura di Agrigento del febbraio scorso.

Il tar, infatti, non ha ritenuto sostenuta da "fumus boni juris" la richiesta di sospensiva che avrebbe dovuto appunto bloccare il provvedimento in attesa del pronunciamento di merito. Come si ricorderà l'ufficio territoriale del Governo, ad alcuni mesi dall'interdittiva antimafia che colpì i gruppi Campione, firmò un altro provvedimento conto la società "figlia" ritenendo che la stessa fosse da ritenersi a rischio infiltrazioni per il fatto stesso di essere stata creata come gemmazione diretta della Girgenti Acque.

I legali della "Hydortecne", i cui lavoratori oggi attendono certezza sul proprio futuro, proporranno verosimilmente ricorso in appello. Intanto non vi è alcuna fissazione di merito del ricorso al Tar sul ricorso dei Campione, che ottennero proprio in sede di Cgars, il rinvio al primo grado. Insomma, i tempi della vicenda sembrano dilatarsi in modo imprevedibile.