Commissariamento dell'Ati? Intercopa: "Speriamo non crei danni"

Mentre si attende di conoscere l'esito del percorso di risoluzione del contratto con la Girgenti Acque, le prime crepe si rilevano dentro il "fronte" dei movimenti per l'acqua pubblica. Che ci fossero situazioni di frizione, sia rispetto alle posizioni dell'Ati che tra le singole posizioni prese da associazioni, comitati, enti e coordinamenti non è un fatto nuovo, per quanto lo scontro rimanga sempre sotto la cenere.

In tal senso l'ultimo passo riguarda l'esito dell'incontro avuto ieri alla commissione Salute dell'Ars, al termine della quale si è annunciata la volontà di valutare il commissariamento dell'assemblea territoriale idrica di Agrigento (tra l'altro assente all'appuntamento). Una proposta, dicono dal comitato Intercopa, attraverso il presidente Franco Zammuto, che arriva “giusto quando l'Ati trasmette la diffida al gestore Girgenti Acque al fine di procedere alla risoluzione del contratto... Ma diciamo noi, è possibile che l'unica Ati della Regione Siciliana regolarmente costituita che sta procedendo ad avviare il processo di risoluzione, e che ha proceduto a trasmettere la diffida al gestore concedendo allo stesso 90 giorni di tempo per ripristinare tutte le contestazioni rilevate, possa essere commissariata?”.

Intercopa, nel sottolineare che “quanto contestato durante i lavori nella VI commissione è quanto, tra le altre cose, ha contestato nelle osservazioni l'Ati, oltre che la stessa magistratura. Che la VI commissione abbia affrontato il problema è meritorio, ma che si voglia o possa chiedere il commissariamento dell'Ati, più che apparire come chi intende accelerare e risolvere il problema sembra sortire effetti contrari. Oltretutto – continua Zammuto - , considerato che l'Ati ha previsto 90 giorni per le risposte e il ripristino di quanto contestato, l'ipotesi del commissariamento appare tanto intempestivo quanto come chi voglia ingarbugliata il tutto. La speranza di noi di Intercopa è che abbiamo capito male e che qualcuno chiarisca”.