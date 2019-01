"Ha insultato sui social il poliziotto morto", denunciato un 33enne

Ha 33 anni, ed è agrigentino a tutti gli effetti, anche se di origini romene, l'uomo che è stato denunciato, dai poliziotti della Digos della Questura di Agrigento, perché autore di post sui social pieni di insulti verso Angelo Spadaro, il poliziotto 55enne della Stradale travolto e ucciso da un tir martedì scorso sull'autostrada Catania-Messina mentre stava soccorrendo altri camionisti rimasti coinvolti in un incidente stradale avvenuto poco prima.

Il trentatrenne - che già in passato aveva scritto, sempre sui social, parole di intolleranza contro i rappresentanti delle forze dell'ordine - è stato identificato dai poliziotti della Digos di Agrigento.

Contro l'hater si era scagliato anche il ministro dell'Interno Matteo Salvini: "Sono stufo - ha scritto in un tweet - di chi insulta liberamente gli uomini in divisa. Ho chiesto alle autorità di identificare lo squallido soggetto in questione e di garantire che paghi per queste parole infami".