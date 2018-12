Insulta, offende e sputa contro i poliziotti: bloccato e denunciato

Un uomo senza fissa dimora, usuale presenza della via Atenea, è andato, all’improvviso, in escandescenze. Si è scagliato, mandandolo in frantumi, contro uno dei vasi ornamentali fatti collocare dal Comune. E’ accaduto, nella serata di venerdì, sotto lo sguardo impietrito di decine di passanti.

Quando è giunta la pattuglia delle “Volanti” anziché calmarsi ha iniziato ad insultare e offendere i poliziotti. Poi gli anche, ripetutamente, sputato sulla divisa e in faccia. E’ stato bloccato e denunciato, alla Procura, per le ipotesi di reato di danneggiamento aggravato e oltraggio a pubblico ufficiale. Perché l'uomo sia andato in escandescenze non è chiaro.