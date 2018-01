Installazioni artistiche, il Comune paga 16 mila euro all'architetto escluso

Si riaccendono le polemiche per le installazioni artistiche delle piazze Lena e San Giuseppe. Dopo la condanna del Consiglio di giustizia amministrativa, il Consiglio comunale di Agrigento ha approvato il debito fuori bilancio che ha autorizzato gli uffici a pagare oltre 16 mila euro all'architetto palermitano Enzo Venezia, che era stato escluso dalle procedure di individuazione dei contributi artistici per le due piazze del centro. Lo rende noto il quotidiano La Sicilia.

Gli interventi di abbellimento furono giudicati prima dal Tar e poi da Cga irregolari. I giudici d'Appello, modificando la sentenza di primo grado, ritennero "illegittima" la composizione della commissione giudicatrice "in quanto nominata dal sindaco e non dal competente dirigente".

Il sindaco Firetto ha precisato che originariamente nell'appalto c'era la possibilità di affidare l'incarico diretto. "Anche se si trattava di una procedura legittima - ha spiegato il primo cittadino a La Sicilia - abbiamo comunque nominato una commissione che potesse mettere in competizione diversi artisti. Questa commissione, secondo il Cga, doveva essere nominata dal dirigente e non dalla giunta, come è accaduto seguendo una procedura individuata dall'ufficio tecnico".