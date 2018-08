Installazioni nella Scalinata Madonna degli Angeli, Di Rosa: "Dov'è la Soprintendenza?"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Appena il 27 dello scorso mese di luglio ho partecipato ad un affollatissimo convegno dibattito organizzato dall'Accademia di belle arti di Agrigento retta dal Professore Alfredo Prado sulla utilità e sulla linearità delle decisioni delle Soprintendenze, in quella occasione ho seguito con interesse quanto discusso dal Professore Paolo Giansiracusa, storico e critico d’arte, apprezzato in tutto il Mondo, che ha relazionato sui beni culturali in Sicilia, in particolar modo della tutela partecipata.

In un mio intervento avevo proprio parlato della linearità nelle decisioni delle Soprintendenze nel decidere se e come intervenire nei casi di richiesta di autorizzazione che deve sempre tener conto della fruizione dei beni culturali del rapporto con il territorio, sulla percezione del bene culturale da parte del cittadino.

La Soprintendenza di Agrigento, ha autorizzato le installazioni effettuate dal Comune di Agrigento presso la Scalinata della Salita Madonna Degli Angeli ?

E se ha autorizzato le installazioni, è certo che i colori ed i disegni di queste installazioni corrispondono fedelmente alla sua autorizzazione? Non sarebbe stato opportuno che qualcuno della Soprintendenza di Agrigento partecipasse alla inaugurazione delle installazioni nella scalinata mostrando alla città come si è arrivati a decidere queste installazioni? Ma davvero Agrigento deve perdere la bellezza che abbiamo ereditato dai nostri avi?