È il giorno dell'insediamento del procuratore aggiunto Salvatore Vella

Il gran giorno è arrivato. Si è svolta nell'Aula Livatino del tribunale di Agrigento, la cerimonia d'insediamento del procuratore aggiunto di Agrigento, Salvatore Vella. Davanti al presidente Pietro Maria Antonio Falcone, sono presenti tutte le istituzioni e le forze dell'ordine della provincia.

"Sono orgoglioso di servire questo ufficio - ha dichiarato Vella - e sono certo che faremo il nostro lavoro in questi anni, non sottraendo energie, risorse, passione ed equilibrio. Questa è una provincia difficile, abbiamo una criminalità violenta che spara, un'altra di colletti bianchi, abbiamo gruppi di potere bene organizzati, insomma avremo tanto da lavorare".

Parole di elogio sono arrivate dal procuratore di Agrigento, Luigi Patronaggio: "Siamo contenti di questa nomina, Vella ha dimostrato ampiamente grandi di doti di eloquenza e sagezza, sia come magistrato, come ad esempio nei processi di mafia, sia per come interloquisce con la società civile, su temi delicati come l'immigrazione clandestina".

Era la fine dello scorso marzo quando il Plenum del Consiglio superiore della magistratura decise: Salvatore Vella è il nuovo procuratore aggiunto di Agrigento. Vella prende il posto che era stato ricoperto, per otto anni, dal magistrato uscente Ignazio Fonzo che, nell'aprile del 2017, è stato nominato aggiunto a Catania.

Salvatore Vella, 48 anni, abituato ad un carico di lavoro elevato, è stato, fino ad ora, sostituto procuratore proprio ad Agrigento ed ha un curriculum di grande spessore, con esperienze - dall'aprile del 2001 al luglio del 2008 - alla Procura di Sciacca ed alla Dda di Palermo dal 2008 fino al febbraio del 2012. Vella conosce, come pochi, il fenomeno mafioso dell'Agrigentino. Ma è anche un grande conoscitore e studioso del fenomeno dell'immigrazione clandestina.

Alla Procura di Agrigento è arrivato sei anni fa. Nei primi mesi del 2017, il Csm aveva deliberato il suo trasferimento alla Procura di Trapani come sostituto. La presa di possesso del suo nuovo incarico doveva avvenire pochi mesi dopo ma venne, allora, rinviata per evitare lo svuotamento dell’ufficio visto che c'erano stati altri trasferimenti. L'11 maggio del 2017, il Cms lo ha poi proposto all'unanimità come procuratore aggiunto della Procura di Agrigento.