Cultura e archeologia, ecco le location ad ingresso gratuito domenica

Come ogni prima domenica del mese, l’ingresso ai siti della cultura della Regione Siciliana - musei, gallerie, Parchi archeologici - è gratuito. Il 5 gennaio sarà quindi possibile visitare i Parchi archeologici di tutta la Sicilia come la Valle dei Templi, il Parco di Naxos e Taormina, il Parco di Siracusa, il Parco di Selinunte, la Villa Romana del Casale, il Parco del Lilibeo, il Parco di Segesta, il Parco di Himera Solunto e Iato, il Parco di Tindari, ma anche i tanti musei come l'archeologico "Pietro Griffo", il Salinas di Palermo, il museo di Messina, il Pepoli di Trapani, il Bernabò Brea di Lipari, il Paolo Orsi di Siracusa, il museo di Caltagirone, il Museo del Satiro a Mazara del Vallo, palazzo Abatellis a Palermo e palazzo Bellomo a Siracusa.

Molti i siti con libero accesso fin dalle 9 del mattino: la Casa natale di Pirandello, il Teatro romano di Catania, il museo di Lentini, il museo di Aidone, il museo di Marianopoli, il museo di Adrano, il Castello a Mare di Palermo, il palazzo Ajutamicristo, la palazzina Cinese, il Villino Florio, il palazzo della Zisa e palazzo Mirto sempre a Palermo, l’area archeologica di Eraclea Minoa a Cattolica Eraclea e di Monte Adranone a Sambuca di Sicilia, di Halesa Arconidea a Tusa, la Villa Romana di Patti, la Casa Museo Uccello di Palazzolo Acreide, il Castello Maniace e l’Ipogeo di Piazza Duomo a Siracusa. Insomma una straordinaria occasione per avvicinarsi agli spazi culturali della nostra regione che, diffusi capillarmente in tutta l’Isola, offrono la possibilità di approfondire la storia della Sicilia e trascorrere una domenica in luoghi di grande bellezza.