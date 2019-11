Fondi Po Fesr, un ingegnere agrigentino ai tavoli tecnici della Regione

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Ci sarà anche un ingegnere agrigentino tra i tecnici chiamati dalla Regione Siciliana a fornire costante apporto sul tema dei fondi Po Fesr 2014/2020.

Il consigliere dell’Ordine degli Ingegneri di Agrigento Franco Russo, infatti, è tra i designati dalla Consulta regionale degli Ordini degli Ingegneri per far parte del tavolo tecnico Regionale permanente sui fondi Po Fesr 2014/2020 per gli obiettivi tematici 1 e 3, quelli finalizzati al rafforzamento di ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione e il miglioramento della competitività delle Piccole e medie imprese.

Si tratta di un organo che dovrà svolgere un compito delicatissimo, giacché lo stesso è chiamato mensilmente a fornire pareri sulle problematiche collegata all’attuazione dei punti in questione, facendo quindi sì che le somme vengano investite sui territori e non restino, come troppo spesso accade, inutilizzate.

Grande soddisfazione per la nomina esprimono il presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Agrigento Calogero Zicari e l’intero Consiglio. “Siamo fieri della designazione – spiegano – che è frutto di un importante lavoro di questo Ordine all’interno della Consulta regionale, portato avanti anche grazie alla credibilità che la Provincia di Agrigento ha accresciuto e rafforzato in questi anni. Siamo certi che Franco Russo saprà, come ha già fatto in passato, svolgere egregiamente il suo ruolo nell’esclusivo interesse dello sviluppo di questa terra, tanto martoriata e tanto bisognosa del supporto dei tecnici”