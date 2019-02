Pericolo influenza aviaria, arriva un piano per fronteggiare i contagi

Influenza aviaria, arrivano le indicazioni da parte della Regione. Nei giorni scorsi l'Assessorato ha infatti sottoscritto il piano che dispone i protocolli da seguire rispetto agli allevamenti di specie avicole (polli etc). Starà al servizio Veterinaria dell'Asp effettuare i dovuti controlli di "biosicurezza" per scongiurare il diffondersi di questa patologia che tanto allarme ha creato negli anni passati soprattutto per il passaggio da specie a specie.

Ma i controlli non riguarderanno soltanto gli allevamenti, ma anche le specie acquatiche migratorie nel caso si individuino esemplari morti: le carcasse, come è avvenuto già in passato, dovranno essere inviate all'Istituto zooprofilattico sperimentale. Se gli animali fossero individuati come positivi al virus la situazione verrà segnalata al Centro di referenza nazionale, il quale eseguirà altri accertamenti e indagini per "determinare se si tratta di virus ad alta o bassa patogenicità.