Crolla un muro a Fontanelle, scatta l'allarme: zona messa in sicurezza

Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento, in piazza Vincenzo Savatteri Castelli: nel centro del quartiere di Fontanelle. I pompieri hanno raccolto un allarme innescatosi a causa della caduta di un muro. Muro la cui tenuta sarebbe stata compromessa da delle infiltrazioni di acqua. Per fortuna, al momento del cedimento, non c’erano persone, né tanto meno autovetture in quell’esatto punto.

Nessuno dunque è rimasto coinvolto, né tantomeno s’è fatto male. Molte persone hanno però temuto il peggio, ossia che il cedimento potesse anche continuare. Ecco perché, appunto, sono stati chiamati i vigili del fuoco. I pompieri hanno effettuato il necessario sopralluogo, appurando che non si trattava di un’emergenza, e hanno allertato i tecnici di palazzo dei Giganti. Naturalmente, in via precauzionale – come sempre avviene in casi del genere – l’area di piazza Vincenzo Savatteri è stata transennata. E questo, appunto, per evitare ulteriori rischi.

Adesso, spetterà al Comune di Agrigento stabilire – se già naturalmente non lo ha fatto immediatamente ieri – a chi spetterà intervenire per mettere l’area in piena sicurezza. L’allarme, fra i residenti della zona, è cessato nell’esatto momento in cui sono arrivati i pompieri.