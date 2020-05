Niente rivalità calcistica in corsia, due infermieri tifosi conquistano il web

La rivalità calcistica in corsia non esiste. A testimoniarlo sono stati due infermieri dell’Agrigentino. Da una parte un “Forza Akragas” e dall’altra un “Forza Licata”. Gli eroi buoni dell’emergenza Covid 19, hanno pensato di scherzarci su allontanando, seppur per un attimo, lo stress lavorativo ed i turni infiniti.

Akagas e Licata, da sempre, hanno una rivalità accesa e sentita. I derby tra le due squadre sono stati sempre combattuti e mai banali. I due infermieri uno di fianco all’altro, hanno voluto mandare un saluto speciale. La foto, in poco tempo, è diventata virale.

I due operatori sanitari sono diventati gli eroi del web. In tanti hanno voluto commentare, con segni di apprezzamento, il gesto più che mai bello e sentito.