"Induce ragazzina a masturbarsi e mandargli le foto su whatsapp", 21enne patteggia

Un anno di reclusione per l'accusa di avere indotto una ragazzina di dodici anni a praticare autoerotismo e poi fotografarsi e inviargli gli screenshot sullo smartphone. Il diciannovenne Salvatore Galante di Porto Empedocle, imputato di atti sessuali con minorenne, patteggia la pena ed evita un vero e proprio processo. La pena è stata applicata, su richiesta del difensore Davide Casà e con l'accordo del pm Salvatore Vella, dal gup Stefano Zammuto.

La complessa e delicata vicenda risale ai mesi scorsi e, in particolare, al periodo compreso fra l’ottobre e il dicembre del 2017. Agli atti dell’inchiesta ci sono numerosi screenshot, vale a dire foto dello schermo, relative a una chat di whatsapp. L’indagine è partita dalla denuncia della madre della ragazza che, una sera, si è accorta che la figlia smanettava col telefonino in maniera sospetta e le ha chiesto cosa stesse facendo. Una volta visto lo smartphone la donna si è accorta che aveva inviato delle foto molto intime all’amico. Le immagini la immortalavano mentre praticava autoerotismo ed erano accompagnate da messaggi di natura inequivocabile con cui, in sostanza, Galante l’avrebbe istigata sia a compiere gli atti sessuali che ad inviarle le foto.

La madre della ragazzina avvisò subito la polizia temendo anche che il ragazzo avrebbe potuto diffondere le immagini e farle girare sul web o ad amici comuni. Gli agenti, coordinati dalla Procura, sono andati a perquisire la sua abitazione e hanno prelevato pc e smartphone. Dal controllo dei flussi telematici non è emersa, comunque, alcuna diffusione del materiale fotografico.