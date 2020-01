Differenziata, in arrivo un secondo turno per il secco residuo

Due giorni alla settimana per raccogliere il cosiddetto "secco residuo" che, come noto, dovrà essere contenuto in sacchetti trasparenti per agevolare i controlli. E' questa una delle "novità" che riguarderà a breve il servizio di igiene ambientale di Agrigento. Le disposizioni saranno contenute in una ordinanza che dovrebbe arrivare entro la prossima settimana (uffici permettendo) e che dovrebbe tracciare alcune nuove regole, tra cui la fine dei sacchi neri per smaltire l'indifferenziato.

Un provvedimento che inizialmente era stato ritenuto non necessario, perché si pensava bastassero le precedenti disposizioni, per quanto forse la vera urgenza dovrebbe essere l'approvazione di un regolamento vero e proprio che possa individuare chi deve fare cosa, quando e come.

I due giorni settimanali di raccolta del secco, se da un lato porteranno alla necessità di un incremento dei controlli per evitare lo smaltimento indiscriminato dei rifiuti, dall'altro saranno utili a ridurre l'uso di autocompattatori, rientrando così in quanto già previsto nel contratto. E in tema di contratti, le imprese avrebbero chiesto una revisione delle somme in ballo, considerata l'individuazione di un numero maggiore di utenti "ufficializzati" attraverso la lotta all'evasione.

Intanto si attende, inutilmente, che in città vengano messe in funzione le tanto annunciate spazzatrici meccanizzate che avrebbero dovuto "pattugliare" tutto il territorio comunale.