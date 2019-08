"E' una città turistica", disposto aumento dei conferimenti dell'indifferenziato

Prima erano state le diffide, più o meno concrete, poi è arrivata l'ammissione e l'autorizzazione a conferire più indifferenziato.

La Regione Siciliana, facendo un passo indietro, ha infatti accolto parzialmente la richiesta del Comune di Agrigento di ampliare i conferimenti di secco residuo preso atto che la città, essendo una meta turistica e balneare, nel periodo estivo registra un incremento di popolazione di almeno 20mila unità.

Per questo, fino al 15 settembre, sarà possibile conferire in discarica una decina di tonnellate in più di quanto finora autorizzato, per quanto il Municipio avesse chiesto una deroga da ben 15 tonnellate. Si tratta comunque di una “vittoria” per l’Amministrazione Firetto, che aveva reagito duramente ai rilievi avanzati dal Dipartimento e raccontati da questo giornale, sostenendo che appunto Agrigento è il primo capoluogo per raccolta differenziata in Sicilia. Nel provvedimento, comunque, la Regione continua ad assegnare al Comune comunque l’onere di verificare l’operato delle ditte di igiene ambientale, in modo da poter comunque puntare ad una riduzione del secco residuo.