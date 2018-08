Indice sportività del Sole 24 Ore, Agrigento in leggera risalita

Indice di sportività: male, ma non malissimo. Il Sole 24, nella giornata di ieri, ha pubblicato l'annuale censimento della vivacità del settore sportivo nelle 108 province italiane, individuando per ogni realtà i risultati conseguiti in termini di società sportive, impiantistica eccetera.

"Le province - si legge - vengono monitorate sulla base di 30 indicatori, di cui tre di carattere generale (riguardanti prevalentemente i tesserati) e gli altri divisi in tre grandi “famiglie”: sport di squadra, sport individuali, sport e società. Un settore, quest'ultimo, che vede una più alta rotazione degli indicatori".

Stando allo studio, Agrigento si piazza al centesimo posto generale, in leggera risalita rispetto al 108esimo rimediato lo scorso anno e anche ai risultati conseguiti negli ultimi 3 anni.

A pesare sono alcuni miglioramenti nei singoli settori presi in considerazione nella classifica, che hanno poi alzato l'asticella del risultato finale. Uno di questi riguarda, ad esempio, il parametro del calcio professionista, dove la provincia occupa il 45esimo posto contro il 97esimo del 2015. In risalita anche il parametro che registra il rapporto tra squadre e territorio: 85esimo posto. Fisso intorno al 100esimo posto è il parametro dello sport al femminile, così come arenato tra il 101esimo e il 102esimo posto nazionale è il dato sull'atletica leggera.

Anche se lo studio non tiene in considerazione la dotazione infrastrutturale in sè, è evidente che senza di essa, e senza il contributo di privati ed enti pubblici, non ci può essere vivacità societaria e l'offerta sportiva ai cittadini non può crescere per davvero.