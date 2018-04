Indice di tempestività dei pagamenti e trasparenza, bocciati i Comuni agrigentini

Soltanto il 28 per cento dei 43 Comuni Agrigentini rende noto l'indice di tempestività dei pagamenti. Si tratta del dato - da fornire sulle pagine on line dedicate alla trasparenza - su quanto ci mette il Municipio a pagare le fatture. A fornire una visione abbastanza chiara è uno studio realizzato da Ance Sicilia, Cna, Confartigianato, Imprese Sicilia e Sicindustria e chiamato: “Trasparenza, questa sconosciuta”.

La “patologia” è riscontrabile soprattutto nei Comuni di piccole dimensioni: solamente il 17 per cento di loro ha una pagina appositamente dedicata sul sito on line dell’ente e nessuno ha ancora pubblicato nulla (in totale gli enti di queste dimensioni sono 6). Man mano che crescono le dimensioni dell’ente sotto analisi cambiano i tassi: per i Comuni con popolazione tra i 5 mila e i 10 mila abitanti (11 in provincia), solamente il 10 per cento fornisce i dati del 2017, e solo il 20 per cento ha l’apposita voce. Stesso dicasi per i Comuni tra i 2 mila e i 5 mila abitanti (15 centri di queste dimensioni): qui a pubblicare i dati è il 33 per cento del totale, ma solo il 27 per cento li aggiorna.

In equilibrio invece i Municipi tra i 10 e i 20 mila abitanti e quelli sopra i ventimila, dato che in entrambi i casi il 33 per cento dei centri ha una voce dedicata e tutti la usano e la aggiornano.

Tra le amministrazioni virtuose lo studio individua Ribera, mentre cita il caso di Lampedusa specificatamente come cattivo esempio.