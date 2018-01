"Inquinamento delle acque", controllati undici oleifici: tre gli impianti sequestrati

“Inquinamento delle acque”, sequestrati tre oleifici dell'Agrigentino. Il lavoro delle forze di polizia non si ferma, sono stati in tutto controllati undici impianti e iscritti al registro degli indagati cinque persone.

Continuano gli episodi di inquinamento delle acque e le indagini non si fermano. Il fenomeno dello sversamento e spargimento illegale delle acque provenienti dalle olive, inquina le acque fluviali e marittime, per questo motivo la procura della repubblica vuole vederci chiaro, già dal prossimo anno non è escluso che vengano messi al vaglio degli specifici e mirati servizi preventivi.