Indagini geognostiche a "Girgenti", divieto di transito e di sosta in via Neve

Da largo Palillo e vicolo Mandracchia a via Neve, nei pressi della chiesa Del Purgatorio. Da lunedì e fino al 14 luglio – proprio in via Neve, nel cuore di “Girgenti”, - verranno effettuate le indagini geognostiche. La polizia municipale – su richiesta dell’impresa – ha già deciso che, per quel periodo, sarà istituito il divieto di transito e di sosta, con rimozione su entrambi i lati, per tutti i veicoli.

Anche in via Neve si darà corso – così come è stato in largo Palillo prima e in vicolo Mandracchia dopo - alle indagini geognostiche per accertare le condizioni di pericolo derivanti dalla presenza di ipogei nel centro storico.

Si tratta delle indagini geognostiche del Genio civile. Indagini che dovranno essere fatte anche in via Sant’Alfonso.

E’ in corso, infatti, una “campagna di indagini geofisiche per individuare, rispettivamente lungo le sezioni o volumi di sottosuolo, anomalie riconducibili alla presenza di cavità nel sottosuolo.

"Saranno indagini - aveva già spiegato l'ingegnere capo del Genio civile Duilio Alongi - propedeutiche al progetto generale del Comune. Verranno effettuati dei sondaggi che diano la caratterizzazione dei suoli per capire come il Comune deve intervenire". Perché il Municipio di Agrigento sta accarezzando, e da tempo ormai, il progetto di rendere fruibili gli ipogei della città dei Templi. Un progetto che richiamerebbe, naturalmente, tanti turisti, nonché appassionati dei percorsi sotterranei. L'idea è proprio quella di creare un itinerario sotterraneo, attraverso gli ipogei, dal teatro a palazzo De Marinis. Ma sarà necessario, però, per prima cosa, attendere l'esito di queste indagini geognostiche.