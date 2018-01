Indagine su Girgenti Acque, l'azienda: "Fiducia nella magistratura"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Girgenti Acque in relazione all’indagine avviata dalla Procura della Repubblica di Agrigento nei confronti della Società, manifesta la massima fiducia negli organi inquirenti e confida sulla celerità delle verifiche e degli accertamenti ritenuti necessari che possano diradare ogni ombra sulla gestione della società. La dirigenza della Girgenti Acque è serena, in quanto ritiene di avere agito sempre in buona fede e nel rispetto della legge in un settore alquanto complesso.