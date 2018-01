Indagato per stalking all'ex fidanzata, poliziotto penitenziario sospeso dal servizio

Dopo l'arresto per stalking scatta anche la sospensione da parte del ministero della Giustizia per il poliziotto penitenziario Paolo Fragapane, 29 anni, accusato di atti persecutori ai danni dell'ex fidanzata. Il provvedimento è stato notificato nei giorni scorsi al giovane che, il 29 dicembre, dopo l'interrogatorio di convalida, nel quale è stato assistito dai suoi difensori, gli avvocati Davide Casà e Daniela Posante, è stato rimesso in libertà ma il gip Stefano Zammuto gli ha applicato il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima.

Fragapane, il 27 dicembre, è stato arrestato in flagranza di reato e posto agli arresti domiciliari, dopo avere tentato di importunare per tutta la sera l'ex fidanzata prima all'interno del locale dove la donna lavorava e poi, in piena notte, davanti alla sua abitazione dove, peraltro, era stata accompagnata dalla polizia dopo avere raccontato di temere di fare la strada da sola.