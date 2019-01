"La scuola incontra il territorio", l'evento al centro commerciale "La Fornace"

Seconda edizione per la manifestazione "La Scuola incontra il territorio". L'evento si svolgerà sabato 12 e domenica 13 gennaio 2019 al centro commerciale La Fornace

Sabato gli alunni dell'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “L. Pirandello” di Bivona si cimenteranno in una rappresentazione teatrale nella quale gli alunni del liceo classico metteranno in scena un opera del grande commediografo greco Aristofane molto attuale “Le donne al Parlamento”.

Domenica sarà la volta degli allievi dell'alberghiero di Bivona che si cimenteranno in una gara di cucina a squadre intitolata “dalla terra alla tavola”, con preparazione e degustazione di prodotti con l'utilizzo di materie prime di alta qualità come olio, farine, pane, latte, formaggi, creme. I materiali saranno forniti dalle aziende del territorio dei Monti Sicani che saranno presenti alla manifestazione per fare conoscere al pubblico del centro commerciale le loro specialità. Continua e si arricchisce il connubio tra scuola, come attività formativa e territorio, con i suoi prodotti, come sbocco lavorativo per i giovani studenti delle nostre zone