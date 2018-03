Tutti i pericoli delle stazioni ferroviarie, poliziotti a tu per tu con gli studenti

Si è svolto oggi all'istituto "Sciascia" di Agrigento un incontro con la polizia ferroviaria, nell'ambito del progetto di educazione alla legalità "Train... to be cool". I poliziotti della Polfer hanno incontrato una cinquantina di studenti delle prime classi per metterli in guardia dei pericoli che possono nascondersi nelle stazioni ferroviarie.

Attraverso la proiezione di filmati, slide e giochi è stata testata l'attenzione dei ragazzi, analizzando i comportamenti scorretti che mettono a repentaglio la sicurezza. Particolare spazio è stato dato all'abitudine diffusa di camminare in strada, come in vicinanza della linea ferrata, ascoltando musica ad alto volume con gli auricolari.

Gli studenti sono stati messi alla prova anche attraverso esercizi pratici per dimostrare il loro livello di concentrazione e capacità di svolgere più azioni contemporaneamente, così come spesso fanno nella realtà quando sono distratti da eventi esterni come, ad esempio, l'uso del cellulare.

Il progetto, al quinto anno di vita, continuerà ad essere illustrato dagli agenti della Polfer in altri istituti per tutto l'anno scolastico in corso.