Via ai sopralluoghi, il vice ministro Cancelleri torna in città

Giancarl Cancelleri torna in città. Nuova tappa in Sicilia, venerdì prossimo, per il viceministro delle Infrastrutture. Cancelleri darà vita ad una serie di sopralluoghi nei cantieri della statale 640, dell'Agrigento-Caltanissetta (chilometro 14), del ponte Petrusa, della galleria Spinasanta e di Akragas 1 e 2.

I sopralluoghi seguono gli incontri in Prefettura ad Agrigento e al ministero delle Infrastrutture con i sindaci del territorio.

"Continua a essere alta l'attenzione per questo territorio per velocizzare cantieri già avviati e accelerare le procedure di progettazione per nuove opere infrastrutturali", spiega il viceministro in una nota.

Durante i sopralluoghi saranno presenti il prefetto di Agrigento, i sindaci del territorio, i vertici di Anas, rappresentanti sindacali e don Mario Sorce, quale rappresentante della pastorale sociale dell'Arcidiocesi di Agrigento. Inoltre, alle 9.30 è previsto un punto stampa al cantiere della statale 640.