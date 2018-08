Opere incompiute, venticinque quelle censite in provincia di Agrigento

Opere incomplete, mai iniziate o lasciate al 50% della loro realizzazione per cause burocratiche di vario tipo: un progetto da rivedere, un finanziamento non ottenuto, una variante mai fatta. E' un elenco lungo quello delle incompiute siciliane, così come stilato dalla stessa Regione con dati trasferiti dai comuni. Dentro, ovviamente, anche tanta Agrigento.

Prima per numero assoluto di progetti non completati è Cammarata. Il centro montano conta 9 incompiute, ma il sindaco Vincenzo Giambrone non ci sta. "Non possiamo passare per la pecora nera della Sicilia - spiega -. Si tratta di progetti che risalgono anche ad un decennio fa, noi abbiamo correttamente indicato e censito le incompiute, è improbabile che comuni molto più grandi del nostro non risultino in possesso di progetti non completati.

L'elenco comunque è abbastanza lungo: dentro ci sono Cattolica Eraclea, Licata, Montallegro, Siculiana, Racalmuto, Grotte, Sambuca di Sicilia, Alessandria della Roca, Aragona, Santo Stefano di Quisquina e anche il Libero consorzio di Agrigento.

La Regione, dal canto suo, ha annunciato la creazione di una task force specifica dedicata al censimento e all'intervento rispetto ai cantieri bloccati. Nel frattempo da oggi e fino al 24 agosto i parlamentari regionali del Movimento 5 Stelle saranno in provincia di Agrigento per visitare le incompiute e i luoghi di pregio, come già fatto in altre province. Al termine del "viaggio delle due Sicilie" sarà realizzato un report che sarà inviato al ministro Toninelli, oltre che un ddl e una mozione da rivolgere al Governo Regionale.