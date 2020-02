Letti abbandonati e rifiuti carbonizzati, la via Damareta è dimenticata

“Questa zona è totalmente fuori controllo”. E’ questa la denuncia di un residente della via Esseneto. Una vera e propria discarica a cielo aperto, quella che si vede nella rinomata via Damareta. “Siamo stanchi, qui c’è davvero di tutto – dice il residente ai microfoni di AgrigentoNotizie”.

Letti abbandonati, ma anche diversi rifiuti di ogni genere. “I cumuli di rifiuti – riferisce il residente – si formano perché la ditta interessata alla raccolta non effettua il porta a porta. I netturbini non scendono fino alla fine della scalinata interessata e dunque, consentono, a tutti gli abusivi di fare ciò che vogliono”.

Non troppe sere fa sarebbero andati a fuoco anche diversi sacchi della spazzatura. Una situazione che dicerto non lascia tranquilli i residenti della via Damareta. Ad essere anche patria degli incivili è anche la via Nicone.