Piazzale Giglia il giorno dopo, bottiglie di birra abbandonate: incivili in azione

Piazzale Giglia, ieri, era una grande festa. L’inaugurazione, attesa da tanto tempo, ha messo d’accordo tutti. Un tramonto speciale, la vista sul mare e gli agrigentini che prendevano possesso di uno spazio, che, è diventato loro. All’evento, il sindaco di Agrigento, Calogero Firetto. La zona, è tappezzata di telecamere. Impianti di videosorveglianza per scovare i possibili incivili. Oggi, però, qualcosa non è andato per il verso giusto.

Qualcuno, al momento non si conosce l’identità, ha abbandonato decine di bottiglie di vetro proprio nel piazzale. All’interno dello spazio, inaugurato soltanto ieri, vi sono dei mastelli della differenziata. Piazzale Giglia è munito di cestelli. Gli “incivili” non curandosi delle telecamere e dei raccoglitori, hanno abbandonato le bottiglie di birra tra le siepi e sull’asfalto. Le foto hanno già fatto il giro del web, tanti gli agrigentini che vogliono condannare il gesto.

“Non abbiamo speranza”, scrive qualcuno. Qualche altro, invece, fa appello all’amministrazione comunale. “Usate le telecamere, multateli”. Il primo giorno di piazzale Giglia scorre lento, tra lo stupore figlio delle bellezza e l’inciviltà che non tramonta mai.