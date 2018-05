Abbandona i rifiuti in via Vallicaldi, immortalato dalla videocamera dei vigili

E' stato immortalato dalla videocamera della polizia municipale mentre, con nonchalance, si libera di un sacchetto della spazzatura lasciandolo per terra in via Vallicaldi, nel centro storico di Agrigento. Il trasgressore è immediatamente identificato - hanno reso noto, stamani, dalla polizia municipale e dal Comune di Agrigento - . Il comando della polizia locale di Agrigento prosegue ininterrottamente il controllo ambientale del territorio per prevenire episodi legati all'abbandono dei rifiuti. Solo nelle ultime 24 ore sono state elevate ben dodici sanzioni ad altrettanti trasgressori.

Incivili che sono stati sorpresi fra l'area del ponte Morandi, la via Orazio e San Leone.