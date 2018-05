Incidenti sul lavoro e sicurezza, su 50 dipendenti solo 7 ispettori

Su 50 dipendenti dell’Ispettorato provinciale del lavoro, solo 12 hanno la qualifica di ispettori e di questi solo 7 sono effettivamente utilizzati, ma non si occupano solo di sicurezza. Lo ha dichiarato dell'Ispettorato Vincenzo Sciarabba nel corso dell'incontro sugli infortuni sul lavoro che si è svolto ieri al palazzo del Governo ed è stato presieduto dal prefetto Dario Caputo.

A richiedere la convocazione del vertice in Prefettura - dopo l'incidente sul lavoro dello scorso aprile: nel quale perse la vita un operaio di 26 anni di Bagheria - erano state le sigle sindacali. "Questa situazione deve finire, - afferma il segretario della Cgil Massimo Raso - abbiamo bisogno di accrescere e migliorare l’attività ispettiva, non solo in funzione repressiva ma anche di prevenzione ed informazione e la Regione deve assumersi per intero le proprie responsabilità riconnettendo l’intera gestione dei servizi che riguardano il lavoro”.

Al tavolo tecnico di ieri hanno partecipato i rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil; quelli dei datori di lavoro dei settori industria, commercio ed artigianato ma, soprattutto, i vertici degli enti che, a vario titolo, si occupano di sicurezza sul lavoro e di leggi in materia di lavoro: Inail, Ispettorato del lavoro, Spresal (Asp Agrigento), Inps, vigili del fuoco ed inoltre i vertici di polizia, carabinieri e guardia di finanza.