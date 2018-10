Incidenti, raffica di richieste di risarcimento danni al Libero consorzio

Non sono soltanto i Comuni – quello di Agrigento in maniera particolare – ad essere “bersagliati” da continue richieste di risarcimento danni. Istanze che arrivano, per incidenti stradali soprattutto, anche al Libero consorzio comunale. Due le proposte transattive concluse, dall’ex Provincia regionale, nel giro di pochi giorni. Mentre per un terzo “caso”, l’ente ha deciso di autorizzare la costituzione in giudizio per resistere alla richiesta.

Le richieste di risarcimento danni che arrivano al Libero consorzio, come anticipato, riguardano per la maggior parte casi di incidenti stradali. L’ente è stato citato davanti al giudice di pace di Bivona da un’automobilista che alla fine di gennaio del 2017 ha avuto un sinistro stradale lungo la strada provinciale 34. L’automobilista chiedeva un risarcimento danni di 700 euro, oltre Iva. Si è arrivati però, e c’è stato il parere favorevole dell’avvocato Diega Alaimo Martello, legale interno all’ente, a concludere la controversia con una transazione di 800 euro. Unico e solo l’obiettivo per il quale il Libero consorzio ha scelto la proposta transattiva: evitare ulteriori spese per il procedimento che era in corso. Ma non è stata la sola che è stata conclusa negli ultimi giorni perché, in un altro caso, si è arrivati a chiudere la controversia con 1.200 euro. Un altro automobilista aveva citato, davanti al giudice di pace di Agrigento, l’ex Provincia regionale chiedendo un risarcimento danni di 1.600 euro a seguito di un incidente stradale avuto lungo la strada provinciale 21 il 13 novembre dello scorso anno.

Ma c’è anche quando il Libero consorzio comunale, citato in giudizio, decide di resistere e di opporsi al risarcimento danno. Così ha fatto, negli ultimi giorni, nel caso della citazione davanti al giudice di pace di Menfi. A fine dello scorso luglio, all’ente è arrivata una citazione da parte di un cittadino che ne chiede la condanna quale unico responsabile dell’incidente stradale avuto lungo la strada di collegamento tra Menfi e Santa Margherita Belice. In questo caso, appunto, il Libero consorzio ha scelto “al fine di non pregiudicare le ragioni dell’ente e la sua difesa” di costituirsi e resistere al giudizio ed è stato nominato il legale interno all’ente: l’avvocato Diega Martello Alaimo.