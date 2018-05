Muore un 29enne a Malta, i parenti della vittima: "E' stato ucciso"

Non si rassegnano i familiari di Carmelo Tornabene, il 29enne agrigentino morto a seguito di un incidente stradale a Malta. A parlare a nome della famiglia è il cognato, Giuseppe Caruana.

“E’ stato ucciso - dice al quotidiano La Sicilia - e noi chiediamo che adesso venga fatta giustizia. A nome dei familiari e della giovane moglie chiediamo tutti, che venga fatta giustizia. Andremo fino in fondo. Vogliamo ringraziare l'Ambasciata Italiana a Malta - spiega Caruana - perché si è fatta carico delle spese, assicurandoci la propria 'vigilanza' sul percorso giudiziario. Mio cognato - aggiunge Caruana - aveva partecipato ad un concorso on line bandito dall'azienda di trasporti, e aveva superato prima i quiz, poi la prova successiva. Quindi si era sposato e la moglie è andata a vivere con lui a Malta. Avevano tanti progetti assieme". La salma dell'uomo è giunta in città, i funerali di Tornabene si terranno questa mattina alle 10, nella chiesa evangelista Pentecostale di via Dante. La dinamica dell'incidente è stata ricostruita.

L'uomo, aveva concluso il turno di lavoro a mezzanotte e si era messo alla guida della sua Fiat 600, per fare ritorno a casa. Sette minuti dopo, è sopraggiunto un inglese di 36 anni, che vive sull'isola, probabilmente ubriaco, alla guida di una Peugeot 206 ed ha invaso la corsia opposta per poi uscire fuori strada. L'auto ha continuato la corsa facendo carambola e piombando contro l'utilitaria della vittima.