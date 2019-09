Troppi incidenti stradali, "pugno duro" dei carabinieri per educare

Troppi incidenti stradali. Troppe tragedie, negli ultimi giorni, passando da Racalmuto a Comitini e da Agrigento e Ribera. Il comando provinciale dei carabinieri ha schierato, lungo le principali strade statali, una sorta di taske force per realizzare controlli mirati e, soprattutto, per sensibilizzare giovani – ma non soltanto – ad una guida più prudente e responsabile. Il comando provinciale dei carabinieri, dopo aver lanciato un accorato appello a tutti gli automobilisti, è passato alle vie di fatto: da un paio di giorni, sia all’ingresso di Agrigento, che lungo altre strade statali della provincia, vengono realizzati controlli capillari sulla circolazione stradale.

I militari si stanno concentrando sulla sensibilizzazione a modalità di guida corrette e dunque cintura di sicurezza allacciata, niente utilizzo del telefono cellulare, meno che mai per rispondere a un Sms o per farsi un selfie, niente voltante di un’autovettura dopo aver magari bevuto qualche bicchierino di troppo. E poi, attenzione massima alla copertura assicurativa e alla revisione del mezzo, nonché a fare in modo che macchine e motorini siano perfettamente funzionati e con ruote adeguate. I carabinieri, con la loro presenza sul campo, oltre a ripristinare la legalità e il pieno rispetto del codice della strada vogliono – più o meno direttamente – dare un segnale concreto e vogliono fare in modo che non continuino a ripetersi tutti questi gravi incidenti che hanno distrutto intere famiglie.