I due ventenni morti in 24 ore, l'appello dei carabinieri: "Responsabilità e prudenza alla guida"

“In attesa di ultimare gli accertamenti, purtroppo, emergono, tra gli ultimi, tragici incidenti stradali, allarmanti similitudini: l'età delle povere vittime, la dinamica apparentemente autonoma degli incidenti e l'orario (notturno o prime luci dell'alba). Il che lascia presumere, in entrambi i casi, un rientro a casa in condizioni di stanchezza". Lo hanno detto dal comando provinciale dell’Arma di Agrigento.

"I numerosissimi servizi di controllo della circolazione stradale evidenziano una costante azione di prevenzione e repressione da parte dei carabinieri. Molto spesso passano inosservate all'opinione pubblica le decine e decine di denunce per guida in stato di alterazione psico fisica e le centinaia di verbali per guida pericolosa con l'uso del cellulare - hanno aggiunto sempre dal comando provinciale dei carabinieri - . Evidentemente è necessario continuare a fare appello al senso di responsabilità e alla prudenza di chi si mette alla guida. Serve riposare prima di partire o – prosegue l’appello del comando provinciale dei carabinieri di Agrigento - far guidare chi è meno stanco potrebbe evitare gravi rischi. Continueremo in una incessante sensibilizzazione nel senso nelle aule scolastiche”.