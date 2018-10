Finì su un tombino e rimase ferito, ora cita il Comune per il risarcimento

E’ finito, con la propria autovettura, – era l’inizio di novembre dello scorso anno – su un tombino la cui botola risultava sopraelevata a causa della pioggia caduta. A seguito dell’incidente, verificatosi in via Regione Siciliana, l’agrigentino riportò trauma cranico-facciale, cervicalgia e dorsalgia da contraccolpo oltre a danni alla parte inferiore del mezzo.

Adesso, l’uomo ha citato – davanti al giudice di pace – il Comune di Agrigento e chiede un risarcimento danni di 5 mila euro. L’ente ha però deciso di costituirsi in giudizio per chiedere il rigetto dell’istanza e l’eventuale contraddittorio con Girgenti Acque. Il sindaco Lillo Firetto ha autorizzato la costituzione in giudizio ed ha nominato, per la difesa e la rappresentanza dell'ente, l’avvocato Agata Vecchio. Lo stesso capo dell'amministrazione ha autorizzato l'eventuale chiamata in causa di Girgenti Acque.