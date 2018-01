Punto luce in blackout e avvallamento stradale, 19enne perde il controllo del ciclomotore

Non si accorge di uno scavo, ricoperto da terriccio, lungo la strada, perde il controllo del ciclomotore e finisce pesantemente sul selciato. Protagonista, suo malgrado, di un incidente stradale che non ha coinvolto altri mezzi è stato un diciannovenne di Agrigento. E' accaduto tutto in via Gela, nel rione del Villaggio Peruzzo. Il giovane è rimasto leggermente ferito. Pesantemente danneggiato, invece, il suo Piaggio Liberty. Al Villaggio Peruzzo, per ricostruire la dinamica dell'incidente stradale, si è portata una pattuglia della polizia di Stato.

A quanto pare il giovane, in sella al suo ciclomotore, non sarebbe riuscito a vedere lo scavo che era originariamente ricoperto dal terriccio a causa del punto luce in blackout. La pioggia, inoltre, facendo abbassare il terriccio, avrebbe determinato un vero e proprio avvallamento trappola. Ed è così che il diciannovenne ha avuto un brutto incidente stradale. Un incidente che avrebbe potuto avere anche conseguenze ben peggiori.

I poliziotti della sezione "Volanti" si sono occupati dei rilievi di rito ed hanno ricostruito la dinamica del sinistro stradale. Ferito, ma non in maniera grave, il diciannovenne.