Motoape sbanda e finisce contro un'autovettura, tutti illesi

Motoape sbanda e si capovolge, finendo contro una Ford Fiesta in transito. E' lungo il viale Emporium, ad Agrigento, che si è verificato il brutto incidente stradale. Un impatto che ha fatto temere il peggio. A lanciare l'allarme, chiedendo l'immediato intervento della polizia di Stato, sono stati alcuni automobilisti di passaggio.

In viale Emporium oltre alla pattuglia della sezione "Volanti" della Questura di Agrigento si sono precipitati anche gli agenti dell'Infortunistica della polizia municipale. Miracolosamente rimasto illeso il conducente della motoape che è andata, naturalmente, distrutta. Illeso, naturalmente, anche il conducente della Ford Fiesta che s’è visto arrivare addosso la motoape. Disagi si sono registrati per la circolazione stradale. La polizia municipale e gli agenti della sezione “Volanti” si sono occupati dei rilievi tecnici di rito per ricostruire la dinamica.