Sessantasettenne investita da una auto: la donna finisce in ospedale

In viale Emporium, angolo via Gela, nel quartiere del Villaggio Peruzzo, una donna è stata investita da un’autovettura guidata da un sessantasettenne.

La ferita – non dovrebbe essere in gravi condizioni – è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” dove i medici l’hanno sottoposta a tutti i controlli sanitari ritenuti necessari. Di questo incidente si sta occupando la polizia municipale che ha già sentito anche il conducente della Fiat Punto: un sessantasettenne che, pare, non si sia proprio accorto della donna.