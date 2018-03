Auto si ribalta in viale Dei Giardini, ferito un ventiseienne

L’auto – una Fiat Grande Punto – si ribalta e i poliziotti della sezione “Volanti” della Questura di Agrigento riescono, salvandolo di fatto, a tirar fuori dall’abitacolo ormai schiacciato l’automobilista: un ventiseienne di Favara. E’ accaduto tutto nella notte fra sabato e ieri in viale Dei Giardini a San Leone.

A San Leone, erano da poco trascorse le 3 quando, per cause che ieri non risultavano essere ancora chiare, l’utilitaria – che non ha coinvolto altri mezzi nell’incidente stradale - usciva fuori strada e si ribaltava. Gli agenti della pattuglia della polizia di Stato, che garantiva il controllo nella frazione balneare ma non soltanto, mentre transitavano si sono accorti della Fiat Grande Punto ribaltata. Subito – stando a quanto ieri è stato ufficialmente ricostruito – i poliziotti si sono prima avvicinati e poi si sono adoperati, rimuovendo il tergicristallo, a tirar fuori dall’abitacolo l’automobilista ferito e svenuto. In viale Dei Giardini è giunta, poco dopo, anche un’autoambulanza del 118 che ha trasferito il ventiseienne di Favara al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”. In azione, per oltre un’ora, anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Villaseta che si sono occupati della rimozione del mezzo incidentato. Il ventiseienne, seppur ferito, non è risultato essere, per sua fortuna, in gravi condizioni.