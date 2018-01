Incidente in via Papa Luciani, ventiduenne ubriaco: verrà denunciato

Perde il controllo, verosimilmente a causa dello stato d’ebbrezza, della Fiat Panda e finisce contro una Nissan Juke, con a bordo una ventenne agrigentina. Oltre alla ragazza è finito al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” anche il conducente dell’utilitaria: un ventiduenne. L’incidente stradale, che avrebbe potuto avere conseguenze ben peggiori, si è verificato nella serata di martedì in via Papa Luciani, la via ex Nuova Favara che conduce alla statale 640.

Scattati i soccorsi, entrambi i giovanissimi sono stati portati nella struttura sanitaria di contrada Consolida e lungo via Papa Luciani sono accorsi i poliziotti della sezione “Volanti”. Gli agenti hanno effettuato i rilievi tecnici di rito per ricostruire la dinamica. Il giovane – se verrà confermato dagli esami fatti effettuare in ospedale dalla polizia – verrà denunciato per guida in stato di ebbrezza e gli verrà ritirata la patente.