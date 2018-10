Suv sbatte contro 4 auto posteggiate e si ribalta, due giovani feriti

Hanno rischiato grosso. Hanno rischiato di farsi veramente male. E, nei minuti successivi all’incidente stradale, s’è anche temuto il peggio. Un suv Volkswagen Tiguan, a bordo del quale c’erano due agrigentini, si è schiantato – lungo via Gioeni, all’altezza dello stabile che fino a diversi mesi fa ospitava l’Oviesse, – contro quattro autovetture posteggiate lungo il ciglio del marciapiede. A causa dell’impatto, pochi istanti dopo, il Volkswagen Tiguan si è ribaltato su una fiancata. Ad aiutare ad uscire dall’abitacolo accartocciato i due giovani agrigentini sono stati dei passanti. Subito, in via precauzionale e temendo l’innescarsi di ulteriori incidenti stradali, è stata anche chiusa la trafficata via.

I due giovani, nonostante le contusioni e i traumi riportati nell’incidente, hanno rifiutato le cure ospedaliere e sul posto non è arrivata nessuna ambulanza. Lungo via Gioeni, sentendo il trambusto determinato dall’incidente, si sono anche, inevitabilmente, riversati i proprietari delle macchine che erano posteggiate e che sono state danneggiate. Si tratta di due suv: un Nissan e una Hyundai, una utilitaria e una Peugeot station wagon. Non è chiaro cosa effettivamente abbia determinato l’incidente che ha danneggiato le quattro auto in sosta, oltre naturalmente al Volkswagen Tiguan.