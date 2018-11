Si schianta contro l'auto posteggiata e si ribalta, un ferito

Si schianta contro un’autovettura posteggiata e si ribalta. Spettacolare incidente stradale, durante la notte fra venerdì e ieri, in via Garibaldi. Il conducente di una Opel Corsa, forse a causa dell’elevata velocità o, come sembra probabile, a causa dell’asfalto reso viscido dalla pioggia e dall’umidità, ha all’improvviso perso il controllo della piccola utilitaria che ha violentemente sbattuto contro una Fiat Punto che era stata lasciata posteggiata lungo il ciglio del marciapiede.

Dopo l’impatto, l’Opel Corsa s’è violentemente ribaltata. Sul posto, scattato l’allarme, si sono precipitati i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Agrigento. Militari dell’Arma che si sono, naturalmente, prima occupati dei soccorsi dell’automobilista e poi hanno dato corso a tutti gli accertamenti tecnici per ricostruire l’effettiva dinamica dell’incidente stradale. Il conducente dell’Opel Corsa è stato portato, come sembra probabile, ma ieri non c’era conferme ufficiali, al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”.