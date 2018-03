Tampona uno scooter e scappa, denunciato "pirata" della strada di 88 anni

“Pirata della strada” di 88 anni rintracciato, e denunciato, dopo 24 ore dall’incidente stradale. E' accaduto ad Agrigento. Una Citroen Xara avrebbe tamponato, nei giorni scorsi, un motociclo – guidato da un diciassettenne – in via Petrarca. Il minorenne, rimasto ferito, è finito al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”.

L’automobilista che avrebbe determinato l’incidente stradale non soltanto non si sarebbe fermato a prestare i necessari soccorsi, ma si sarebbe anzi allontanato. Gli agenti della polizia municipale, coordinati dal comandante Gaetano Di Giovanni, subito dopo il sinistro stradale di via Petrarca hanno avviato le indagini. Non ci hanno messo molto i vigili urbani a risalire al presunto autore dell’investimento: un pensionato di 88 anni.

L’anziano è stato denunciato, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per le ipotesi di reato di omissione di soccorso e lesioni personali. La polizia municipale gli ha anche ritirato la patente di guida e sequestrato l’utilitaria. Il diciassettenne rimasto ferito non è, per sua fortuna, in gravi condizioni. Avrebbe riportato contusioni varie e una brutta ferita lacero contusa al piede sinistro. Non è stato reso noto come la polizia municipale sia riuscita, nell’arco di circa 24 ore, ad identificare l’automobilista. Di certo però è stata messa in campo una importante attività investigativa.