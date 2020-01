Tragedia sulla Palermo-Agrigento, 2 morti dopo uno scontro fra auto: c'è pure 69enne di San Biagio Platani

Tragico incidente con due morti sulla Palermo-Agrigento. E’ accaduto questa mattina sullo scorrimento veloce, intorno alle 8, all’altezza dello svincolo per Villabate. A scontrarsi una Fiat Idea e una Fiat Punto i cui conducenti sono deceduti sul colpo. Le vittime sono un palermitano di 40 anni, Simone Pipitò, e un 69enne di San Biagio Platani, Serafino Colucci. Quest'ultimo, che era diretto a Palermo per una visita medica, era il fratello di Matteo Colucci, ex calciatore professionista degli anni d'oro dell'Akragas, a metà degli anni Ottanta, con trascorsi anche in Australia.

Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia stradale, i vigili del fuoco e le ambulanze del 118. Per chiarire la dinamica si attendono i rilievi che sono stati affidati alle pattuglie del distaccamento di Buonfornello.

Stando alle prime informazioni ci sarebbero altri due mezzi coinvolti e due feriti.

Traffico in tilt nella zona. Chi arriva da Agrigento dovrà imboccare lo svincolo per Misilmeri mentre chi viaggia nella direzione opposta dovrà uscire a Villabate. Si consiglia, sino alla riapertura del tratto interessato, di utilizzare percorsi alternativi.

"La strada statale 121 Catanese - scrive l'Anas - è provvisoriamente chiusa, in entrambe le direzioni, a causa di un incidente mortale avvenuto all’altezza del chilometro 252,300, a Villabate (Palermo). Il traffico è provvisoriamente deviato in loco sulla strada provinciale 76".

