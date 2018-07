Scontro frontale fra auto lungo la statale 115, tre i feriti: uno è in gravi condizioni

Un violento incidente stradale - uno scontro frontale - si è verificato lungo la statale 115, fra Siculiana e Montallegro. Due le autovetture coinvolte - una Lancia Y e una Fiat Cinquecento - e tre le persone rimaste gravemente ferite. L'elisoccorso del 118 ha portato uno dei feriti al pronto soccorso dell'ospedale "Sant'Elia" di Caltanissetta. Gli altri due - con le ambulanze - sono stati invece già trasferiti all'ospedale "San Giovanni di Dio" di Agrigento.

Subito dopo lo scontro, la Fiat Cinquecento sarebbe rimasta in bilico. Il rischio, più che concreto, era che precipitasse dal cavalcavia. I vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento e i carabinieri della stazione di Siculiana hanno cercato di fare il più in fretta possibile per soccorrere i feriti e per mettere anche la Fiat Cinquecento in sicurezza.

Il traffico sulla strada statale 115 “Sud Occidentale Sicula” è provvisoriamente bloccato, in territorio di Siculiana, all'altezza del chilometro 164,500.

(NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO)

