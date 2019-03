Incidente frontale lungo la Sciacca-Caltabellotta: muore un pensionato ottantenne

Un pensionato ottantenne, Benito Pellegrino, di Sciacca è morto a seguito di un incidente stradale frontale verificatosi, questa mattina, lungo la strada provinciale 37 che collega Sciacca con Caltabellotta. A scontrarsi - in contrada Cottonaro Lavanche, in territorio di Caltabellotta, - sono state due auto: una Fiat Panda, condotta dal pensionato ottantenne, e una Fiat Punto guidata da un impiegato cinquantaduenne di Caltabellotta.

Sul posto, sono al lavoro i vigili del fuoco del distaccamento di Sciacca, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Sciacca e quelli della stazione di Caltabellotta che si stanno occupando della ricostruzione della dinamica di quella che è l'ennesima tragedia delle strade Agrigentine.

Il conducente della Fiat Punto, l'impiegato cinquantenne, ha riportato delle ferite e contusioni. Non è però, per fortuna, in pericolo di vita. La ricostruzione della tragedia è ancora in corso, ad opera appunto dei carabinieri. A quanto pare, però, l'autovettura condotta dall'anziano stava scendendo, lungo la provinciale 37, verso Caltabellotta. L'altra utilitaria proveniva invece dall'opposto senso si marcia.

Entrambi i mezzi, andati praticamente distrutti, sono stati posti sotto sequestro e sono adesso a disposizione dell'Autorità giudiziaria.