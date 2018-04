Utilitaria finisce in un dirupo, più feriti portati in ospedale

Autovettura - una Fiat Punto - in un dirupo. E' accaduto nel tardo pomeriggio lungo via Lago Pergusa, sulla strada provinciale 71 che collega Cannatello a Casale Bosco. Due, forse tre, persone sono finite al pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio" di Agrigento. I feriti - nessuno di loro dovrebbe essere in pericolo di vita - sono stati soccorsi e trasferiti alla struttura di contrada Consolida dalle ambulanze del 118. Lungo la provinciale 71 sono accorsi sia i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento che i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile.

I pompieri si sono occupati di "raffreddare" l'autovettura perché, a quanto pare, si stava innescando un incendio. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile dopo aver facilitato i soccorsi dei feriti si sono occupati dei rilievi tecnici di rito per ricostruire la dinamica dell'incidente stradale autonomo. Incidente che non è escluso sia stato determinato, all'altezza di una curva, dall'elevata velocità. Spetterà però naturalmente agli accertamenti dei militari dell'Arma stabilire cosa sia effettivamente successo, ossia perché l'utilitaria ha sfondato il guard-rail ed è poi finita, ribaltandosi, nel dirupo.